Hakan Calhanoglu si avvicina alla fine del suo contratto con l’Inter, in scadenza nel giugno 2027. Ora il centrocampista turco deve decidere se restare a Milano o tornare in Turchia, dove il Galatasaray aspetta una sua risposta. La prossima estate sarà decisiva per il suo futuro.

Inter News 24 Calhanoglu Inter, il turco, in scadenza a giugno 2027, si trova al bivio: ritorno al Galatasaray o rinnovo del contratto. Lo scenario. Il rientro in gruppo di Hakan Calhanoglu è la notizia che tutto il mondo nerazzurro aspettava in vista del Derby d’Italia, ma mentre il turco scalda i motori per San Siro, il suo futuro a lungo termine diventa un tema caldissimo nelle stanze di Viale della Liberazione. Con il contratto in scadenza nel 2027 e la soglia dei 32 anni ormai raggiunta, l’Inter si trova davanti a un bivio strategico che potrebbe portare a un clamoroso addio estivo. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato in casa Inter Calhanoglu Inter, tra il rientro e le sirene turche: il Galatasaray chiama Hakan, i nerazzurri valutano il bivio tra rinnovo e cessione. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calhanoglu Inter, quale futuro per il turco? Centrocampista al bivio: due le opzioni in vista dell’estate

Il futuro di Hakan Calhanoglu al Milan è al centro delle discussioni societarie, con la possibilità di un rinnovo contrattuale.

Dopo settimane di trattative, sembra che il trasferimento di Frattesi alla Juventus si stia complicando.

