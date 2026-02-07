Calendario hockey ghiaccio femminile oggi Olimpiadi 2026 | orari partite 7 febbraio tv programma streaming
Le Olimpiadi di Milano Cortina portano oggi in scena il torneo di hockey ghiaccio femminile. Le partite si giocano in due gruppi, A e B, con molte sfide in programma. Le atlete cercano di conquistare i pass per i quarti di finale, mentre gli appassionati seguono con attenzione orari, tv e streaming delle gare.
Il torneo di hockey ghiaccio femminile anima le giornate delle Olimpiadi 2026 di Milano Cortina con un programma fitto di partite, fra Gruppo A e Gruppo B, in una fase iniziale che mette in palio pass e posizionamento delle teste di serie verso i quarti di finale del torneo. In questo sabato 7 febbraio saranno 4 le partite in agenda: 2 per ogni pool. Si comincia con il Gruppo B, quello dove 3 formazioni su 5 saranno poi promosse ai quarti di finale, che aprirà il suo menù con Germania-Giappone alle ore 12.10, partita quella fra le teutoniche (che hanno perso all’esordio con la Svezia) e le nipponiche (capaci di battere ieri la Francia), che interesserà da vicino Italia e Svezia, in pista l’una contro l’altra alle 14. 🔗 Leggi su Oasport.it
