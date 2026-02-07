Calendario hockey ghiaccio femminile oggi Olimpiadi 2026 | orari partite 7 febbraio tv programma streaming

Le Olimpiadi di Milano Cortina portano oggi in scena il torneo di hockey ghiaccio femminile. Le partite si giocano in due gruppi, A e B, con molte sfide in programma. Le atlete cercano di conquistare i pass per i quarti di finale, mentre gli appassionati seguono con attenzione orari, tv e streaming delle gare.

Il torneo di hockey ghiaccio femminile anima le giornate delle Olimpiadi 2026 di Milano Cortina con un programma fitto di partite, fra Gruppo A e Gruppo B, in una fase iniziale che mette in palio pass e posizionamento delle teste di serie verso i quarti di finale del torneo. In questo sabato 7 febbraio saranno 4 le partite in agenda: 2 per ogni pool. Si comincia con il Gruppo B, quello dove 3 formazioni su 5 saranno poi promosse ai quarti di finale, che aprirà il suo menù con Germania-Giappone alle ore 12.10, partita quella fra le teutoniche (che hanno perso all’esordio con la Svezia) e le nipponiche (capaci di battere ieri la Francia), che interesserà da vicino Italia e Svezia, in pista l’una contro l’altra alle 14. 🔗 Leggi su Oasport.it

Questa mattina le partite di hockey su ghiaccio femminile continuano alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Oggi prende il via il torneo femminile di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi di Milano Cortina.

