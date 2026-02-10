Milan non solo Vlahovic o Kean | Tare vuole anche questi altri due attaccanti

Il Milan punta a rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione. Il direttore sportivo Igli Tare ha già in mente altri due nomi oltre ai più noti Vlahovic e Kean. La società rossonera sta valutando le opzioni e potrebbe muoversi presto sul mercato per portare a casa nuovi talenti.

Il calciomercato invernale è andato in archivio da poco più di una settimana, ma il Milan già pensa - con largo anticipo - alla finestra estiva di trattative. Si preannuncia, infatti, una finestra piuttosto pirotecnica per il club di Via Aldo Rossi. Non sarà una rivoluzione, così come è invece avvenuto nel 2025; piuttosto, si tratterà di un rafforzamento della rosa in alcuni settore chiave. Dal punto di vista qualitativo, ovviamente, ma anche numerico, visto che il Diavolo dovrebbe tornare a giocare in Europa nella stagione 2026-2027. In quale competizione, lo si vedrà poi. PROSSIMA SCHEDA Che sia Champions League (auspicabile) o Europa League, la sostanza non cambierebbe: una rosa di 19 giocatori di movimento al Milan non basterebbe più e, nella sessione di calciomercato che verrà, si prevedono almeno 5-6 acquisti di livello.

