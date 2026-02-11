Milan contatti avviati per Gila | le ultime notizie sul calciomercato

Il Milan ha iniziato a muoversi per Gila, il giovane difensore che si sta facendo notare in Serie A. I contatti sono in corso e la società valuta se inserire il talento in rosa già a gennaio. La trattativa è ancora in fase embrionale, ma l’intenzione sembra chiara: rafforzare la difesa con un profilo giovane e promettente.

Il Milan valuta con attenzione una possibile integrazione in difesa tramite un giovane talento che sta emergendo in Serie A. Mario Gila è entrato nei radar rossoneri, con contatti esplorativi avviati con il suo entourage in vista della sessione estiva. La situazione potrebbe evolvere rapidamente se dovessero arrivare offerte ritenute irrinunciabili dalla Lazio. Il contesto resta condizionato dalle valutazioni delle altre pretendenti e dalla volontà del giocatore di misurarsi in un progetto competitivo. Il club ha operato con prudenza, senza presentare alcuna proposta ufficiale, ma ha avviato una prassi di verifica del terreno attraverso gli agenti del difensore.

