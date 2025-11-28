Calciomercato Juve occhi puntati sul talento in Serie B | si tratta di un terzino destro Ecco chi è Comolli prova a battere la concorrenza
Calciomercato Juve, l'esterno nel mirino: ha un contratto in scadenza con il Modena. La Juve spera in un affare low cost, ma la concorrenza è folta. La Juventus continua a scandagliare il mercato per trovare rinforzi in difesa in vista di gennaio. La necessità di un terzino destro è alta, specialmente con la probabile partenza di João Mário. Il nuovo nome finito sul taccuino bianconero è Gady Beyuku, esterno francese classe 2005 del Modena. Stando a quanto riportato da Calciomercato.com, i bianconeri sono molto interessati al ragazzo grazie a una situazione contrattuale favorevole. L'accordo di Beyuku con gli emiliani è formalmente in scadenza a giugno, anche se il club ha un'opzione per il rinnovo fino al 2028.
