La Juventus sta ancora cercando un attaccante. Sabatini critica le scelte di mercato dei bianconeri, sottolineando che stanno pagando un errore. La squadra ha bisogno di rinforzi in attacco per migliorare le prestazioni e tornare a lottare ai vertici. La società lavora per sistemare la situazione prima della fine del mercato.

Sabatini si sofferma sul calciomercato della Juve analizzando nei dettagli i movimenti fatti dal club bianconero. I dettagli. Il mercato invernale della Juventus continua a generare dibattiti accesi tra gli opinionisti, con analisi che spaziano dall’entusiasmo per i volti nuovi alla perplessità per le lacune rimaste colmate solo parzialmente. Tra le voci più critiche si è levata quella di Sandro Sabatini, che attraverso il suo canale YouTube ha tracciato un bilancio lucido e severo della strategia adottata da Comolli in questa sessione di gennaio. L’analisi del giornalista parte dai due innesti ufficializzati nelle ultime ore, che pure rappresentano profili di indubbio valore tecnico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Sabatini sul calciomercato della Juve: «Manca un attaccante. I bianconeri stanno pagando questo errore»

Approfondimenti su Juventus News24

La Juventus continua a spingere per portare Kolo Muani in bianconero.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

CALCIOMERCATO JUVE: questione ATTACCANTE, siamo al PIANO C

Ultime notizie su Juventus News24

Argomenti discussi: Il Napoli respira ma Conte poteva pensare a Vergara qualche mese fa. E ora lo può fare Gattuso; Sabatini attacca il Napoli: Vergara scoperto per caso, la stagione rischia di diventare fallimentare; Mercato gennaio, Pellegatti: 7 al Napoli, 8 alla Roma. Sabatini: Inter e Juve…; Dybala, la moglie Oriana Sabatini vicina al parto: Mentirei se dicessi che sto bene.

Inter, Juve e Atalanta ombra playoff. Napoli: stagione deludente, se non fallimentareL'analisi di tutti i risultati delle italiane in questo ultimo turno della fase campionato di Champions League. msn.com

Sabatini: Juventus-Roma 3-2, Rocchi mi ha detto che è stata la peggior giornata della sua carrieraWalter Sabatini, ex direttore sportivo della Roma, torna a parlare dei giallorossi, e della Juventus, in vista del big match in programma domani sera all'Allianz Stadium. Intervistato dal Corriere ... calciomercato.com

Walter Sabatini incorona il futuro dell'Inter: "Pio Esposito Una versione migliore di Luca Toni!". #PioEsposito #Chivu #Inter #WalterSabatini #Calciomercato #SerieA #ForzaInter #InsideInter #LucaToni - facebook.com facebook

Walter Sabatini incorona il futuro dell'Inter: "Pio Esposito Una versione migliore di Luca Toni!". #PioEsposito #Chivu #Inter #WalterSabatini #Calciomercato #SerieA #ForzaInter #InsideInter #LucaToni x.com