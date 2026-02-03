Calciomercato Inter LIVE | si chiude la sessione estiva retroscena Curtis Jones

Questa mattina alle 23 si è chiusa ufficialmente la sessione estiva di mercato dell’Inter. Le ultime ore sono state intense, con alcuni incontri che hanno portato a conclusioni importanti. Tra le trattative più discusse c’è quella che riguarda Curtis Jones, con alcuni retroscena che emergono in queste ore. La società nerazzurra ha lavorato fino all’ultimo minuto per rinforzare la squadra in vista della nuova stagione.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: si chiude la sessione estiva, retroscena Curtis Jones Approfondimenti su Calciomercato Inter Calciomercato Inter, retroscena da non credere! Curtis Jones proposto ad Ausilio dal Liverpool ma poi… Questa mattina è emerso un retroscena sorprendente sul calciomercato dell’Inter. Calciomercato Inter, intrigo Frattesi Curtis Jones: operazione legata alla volontà dell’inglese. Lo scenario L’Inter sta studiando un’operazione di mercato legata a Frattesi e Curtis Jones. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Calciomercato Inter Argomenti discussi: Tutte le news dell'ultimo giorno di calciomercato Inter; Calciomercato in diretta: Napoli e Roma su Sulemana. Inter vicina a Diaby, ma Perisic si allontana; Calciomercato LIVE! Gli ultimi affari: niente centravanti per Milan e Juve; Le notizie di calciomercato del 29 gennaio 2026: Juve, Kolo Muani si allontana. Napoli e Roma su Sulemana. Inter-Monza di Coppa Italia a Monza: San Siro si prepara per le OlimpiadiRimani informato sulle ultime notizie e sulle storie di Inter. Leggi i report delle partite, le ultime notizie sui club e le voci di mercato. calciomercato.com Calciomercato Inter, Chivu ha bloccato questa cessione last minuteIl mercato dell'Inter registra il veto posto da Chivu alla cessione di Frattesi: colloquio prima della Cremonese per farlo restare ... interlive.it #Calciomercato chiuso: voto 0 per quello dell’#inter - facebook.com facebook Si chiude una delle sessioni di calciomercato più tristi e povere di SEMPRE! L' #Inter aveva la NECESSITÀ di fare l'esterno (altro che opportunità, e non l'ha fatto: VOTO 4 Il #Milan fa la punta ma la figuraccia Mateta resta, e manca il difensore: VOTO 5 LE ALT x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.