Calciomercato Juve l’obiettivo chiave dei bianconeri si complica Il club d’appartenenza fa muro | richiesta di 40 milioni | presente anche l’Inter

La Juventus intensifica i propri sforzi sul mercato per rinforzare l'esterno destro, con Marco Palestra del Cagliari tra i principali obiettivi. Tuttavia, la trattativa si complica a causa delle richieste economiche del club di appartenenza, che ha fissato il prezzo a 40 milioni di euro, complicando ulteriormente le possibilità di un accordo, anche alla luce dell'interesse dell'Inter.

Calciomercato Juve, i bianconeri in pressing per l’esterno destro Marco Palestra del Cagliari. Trattativa in salita con l’Atalanta. La Juventus ha messo nel mirino un giovane talento italiano per rinforzare la fascia destra in vista del futuro: si tratta di Marco Palestra, esterno classe 2005 di proprietà dell’ Atalanta, attualmente in prestito al Cagliari, dove sta fornendo ottime prestazioni. Secondo quanto riportato dal noto esperto di mercato Fabrizio Romano, i bianconeri avrebbero già avviato i contatti con l’ Atalanta per il giocatore. L’obiettivo della Juventus è chiaro: anticipare la concorrenza, in particolare quella dell’ Inter, che segue con interesse il giovane terzino. Juventusnews24.com

