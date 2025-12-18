Calciomercato Inter il Barcellona sogna in grosso! Bastoni prossima pedina dei blaugrana?

Il calciomercato dell'Inter si infiamma con il Barcellona che sogna in grande. Bastoni, protagonista della difesa nerazzurra, potrebbe essere il prossimo grande colpo dei blaugrana, con un possibile incontro già in programma a Milano. La valutazione dell'italiano si aggira su cifre importanti, alimentando le voci di una possibile partenza già a gennaio. Un'operazione che potrebbe rivoluzionare il mercato delle due big europee.

Inter News 24 Calciomercato Inter, Bastoni nel mirino del Barça già a gennaio! Previsto un primo incontro a Milano: la valutazione è altissima. Il Barcellona guarda con grande attenzione al prossimo mercato estivo e ha individuato come priorità assoluta il rafforzamento del reparto difensivo. A rivelarlo è stato Matteo Moretto, intervenuto ai microfoni di Radio MARCA durante il programma La Pizarra de Quintana, fornendo dettagli precisi sulle strategie della dirigenza blaugrana e su un nome che, più di altri, accende la fantasia del club catalano: Alessandro Bastoni. Secondo l’esperto di mercato, la linea tracciata dal Barça è chiara e coerente con la propria identità storica: servono difensori centrali in grado non solo di garantire solidità, ma anche qualità nell’impostazione dal basso, elemento chiave della filosofia blaugrana. 🔗 Leggi su Internews24.com

Il Barcellona piomba su Bastoni: svelato il BLITZ a Milano - A conferma di ciò, nei giorni scorsi il ds Deco è stato a Milano per ragioni strettamente legate al mercato. passioneinter.com

Dalla Spagna - Inter, il Barcellona contatta Bastoni: sondaggi in corso, tutta la verità - Dalla Spagna arriva la notizia che Bastoni sia nella lista del Barcellona: la situazione. msn.com