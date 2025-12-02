Calciomercato Inter LIVE | Idea Vicario nome nuovo dalla Croazia Ausilio gela i tifosi
Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. 🔗 Leggi su Internews24.com
Calciomercato 2025, tutte le trattative e scambi del 29 novembre 2025 - Calciomercato serie A: Juve, nuova fiamma per il centrocampo, svolta per Insigne, idea Milan Il calciomercato di Serie A prevede nuovi spostamenti, con la Juventus pronta a rinforzare il centrocampo e ... sport.virgilio.it scrive
Giovane Juve, l’Inter accelera per l’attaccante del Verona. Il prezzo schizza a 30 milioni: i bianconeri devono inserirsi prima dell’asta - Il prezzo schizza a 30 milioni: i bianconeri devono inserirsi prima dell’asta Il calciomercato di gennaio si scalda e l’attaccante Giovane d ... Da juventusnews24.com
Calciomercato Inter, è lui il nome caldo per il centrocampo dei nerazzurri: può arrivare ma serve prima una cessione, le ultimissime - Calciomercato Inter, il centrocampo ha un nuovo obiettivo: il nome caldo del mercato, ma serve una cessione! Da calcionews24.com
Calciomercato, l’Inter ci prova per Giovane. Fabio Silva stuzzica la Juventus. Il Napoli insiste per Mainoo e spunta Guendouzi - Calciomercato, le big di serie A iniziano le grandi manovre per gennaio: l’Inter ci prova per Giovane. Riporta sport.virgilio.it
Lautaro rilancia l’Inter, il Napoli aggancia il Milan: Gasp non ci sta sul contatto su Koné – Le news del 30 novembre - Trasferimenti ufficiali, trattative in corso e indiscrezioni esclusive dal mondo del calcio. Secondo calciomercato.it
Calciomercato Inter News/ Adeyemi l’ultima idea di Marotta, Guendouzi in caso di partenze (20 novembre 2025) - Il calciomercato Inter segue la situazione di Karim Adeyemi per il prossimo anno. Da ilsussidiario.net