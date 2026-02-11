calciomercato inter a sinistra idea daniel svensson

L’Inter sta lavorando anche sul lato sinistro del campo, cercando rinforzi oltre a Dimarco. Ultimamente si pensa a Daniel Svensson, un nome nuovo che sta circolando tra i dirigenti. La società vuole assicurarsi un’alternativa valida per garantire più scelta in quella zona. Per ora, nessuna decisione definitiva, ma la pista resta calda.

Non si vive di solo Dimarco. Nonostante uno stato di forma smagliante e prestazioni fuori dal comune. Ci sarebbe il sempre pronto Carlos Augusto, è vero. Ma con la mezza rivoluzione estiva che si prevede in difesa l’italo-brasiliano potrebbe, in ottica 202627, entrare in pianta stabile nel pacchetto arretrato. Come Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

