Calciomercato Roma idea Renan Lodi per la fascia sinistra

Dopo il brusco arresto subito contro la Juventus a Torino, doloroso forse ancor più per l’inoffensività dei giallorossi che per il risultato finale, Gasperini chiede un cambio di marcia convinto verso il mercato di gennaio. La Roma è ancora quarta in classifica, a testimoniare una prima parte di stagione in linea con l’obiettivo della qualificazione in Champions, ma il diktat del mister è chiaro: subito via chi non ha convinto e a Massara la ricerca di profili pronti da inserire in corsa. La Roma è alla ricerca di un’occasione anche per la fascia sinistra, per ora presidiata in pianta più che stabile dal solo Wesley: dal mercato svincolati spunta l’idea Renan Lodi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Leggi anche: Cabal mette la freccia: il colombiano è pronto a prendersi la fascia sinistra della Juventus! Le ultimissime verso la Roma e l’idea di Spalletti

Leggi anche: Calciomercato Juve: l’ultima idea di Comolli per rinforzare la fascia destra. Nome suggestivo in corsia per gennaio

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Calciomercato Roma, pazza idea McKennie per i giallorossi: l’indiscrezione - Calciomercato Roma | Mentre la squadra è concentrata sugli obiettivi stagionali, il Calciomercato dei giallorossi inizia già ... news-sports.it