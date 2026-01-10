Calciomercato Juve LIVE | novità importanti su Chiesa Idea Daniel Maldini come vice-Yildiz

Segui con attenzione le ultime novità sul calciomercato della Juventus, con aggiornamenti in tempo reale su eventuali trattative e indiscrezioni. Tra le notizie più recenti, si parla di un possibile ruolo di vice-Yildiz per Daniel Maldini e aggiornamenti su Chiesa. Restate con noi per tutte le novità e dettagli sugli affari in corso, mantenendo uno sguardo chiaro e obiettivo sulle operazioni della società bianconera.

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l'obiettivo di potenziare l'organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore generale Comolli, dal direttore tecnico François Modesto, dal Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini e dall'allenatore Luciano Spalletti. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale.

