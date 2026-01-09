Cittadella il mercato decolla in uscita | Egharevba e Desogus in prestito al Giugliano e Pro Patria

Da padovaoggi.it 9 gen 2026

Il Cittadella annuncia ufficialmente due operazioni in uscita, con i prestiti di Destiny Egharevba al Giugliano e Jacopo Desogus alla Pro Patria. Le operazioni mirano a favorire il percorso di crescita dei giocatori e a rafforzare le rispettive squadre. La società conferma così il suo impegno nel pianificare il futuro e gestire con attenzione il mercato.

Mercato stappato. Il Cittadella dà il via alle danze ufficializzando due operazioni in uscita, con i prestiti dell'esterno offensivo Destiny Egharevba e del trequartista Jacopo Desogus. Il primo, classe 2003, approda in prestito con diritto di opzione biennale al Giugliano, squadra campana. 🔗 Leggi su Padovaoggi.itImmagine generica

