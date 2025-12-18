Calcio femminile Juventus piegata dal Manchester United in Champions League | bianconere agli spareggi

La Juventus femminile conclude il suo percorso nella fase a gironi della Champions League, sconfitta dal Manchester United e condannata agli spareggi. Una sfida difficile che ha messo in evidenza le potenzialità e le aree di miglioramento delle bianconere, ormai pronte a confrontarsi nella fase successiva della competizione europea.

© Oasport.it - Calcio femminile, Juventus piegata dal Manchester United in Champions League: bianconere agli spareggi Calato il sipario sul sesto e ultimo impegno della Juventus nella fase a girone unico della Champions League di calcio femminile. Le bianconere hanno affrontato questa sera il Manchester United allo Juventus Stadium di Torino, chiudendo questa prima parte del percorso. Un cammino che proseguirà negli spareggi per quanto concerne le bianconere (11-12 febbraio), visto il ko (0-1) contro le Red Devils. A decidere la sfida è stato il gol al 18’ dell’inglese Jessica Park. PRIMO TEMPO – Canzi opta per il seguente undici: Peyraud-Magnin, Kullberg, Salvai, Harviken, Carbonell, Wälti, Pinto, Schatzer, Beccari, Girelli e Vangsgaard. 🔗 Leggi su Oasport.it Leggi anche: Calcio femminile, Juventus punta al successo contro il Manchester United per qualificarsi ai quarti di Champions League Leggi anche: Dove vedere in tv oggi Juventus-Manchester United, Champions League calcio femminile 2026: orario, programma, streaming La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. LIVE Juventus-Manchester United 0-0, Champions League calcio femminile in DIRETTA: occasione per Vangsgaard! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7' Destro di Vangsgaard respinto da Tullis- oasport.it Juve-Manchester United, diretta Champions: risultato in tempo reale, il sogno Women per i quarti - La squadra di Canzi vuole vincere ancora per provare a terminare la League Phase tra le prime quattro in classifica ... tuttosport.com

Calcio femminile, Juventus punta al successo contro il Manchester United per qualificarsi ai quarti di Champions League - L'appuntamento è fissato per domani, mercoledì 17 dicembre, alle ore 21. oasport.it

A FIVE-GOAL SHOW St. Pölten 0-5 Juventus Women HIGHLIGHTS Uefa Women's Champions League

Calcio Femminile Italiano x.com

Calcio femminile, esordio in Eccellenza con ko per il Bisceglie - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.