Calabria turistica | investimenti e promozione per superare gli stereotipi e rilanciare l’economia regionale

La Calabria si prepara a rilanciare il settore turistico con nuovi investimenti e campagne di promozione. L’obiettivo è superare gli stereotipi che da sempre frenano il turismo e attirare più visitatori. La regione punta a far crescere l’economia e creare nuovi posti di lavoro, puntando su un’offerta più attraente e moderna. Nei prossimi mesi, si aspettano iniziative concrete per attirare più turisti e valorizzare il patrimonio locale.

La Calabria punta a consolidare la sua crescita turistica, un settore strategico per lo sviluppo economico e occupazionale della regione. L'assessore regionale Giovanni Calabrese, insieme al presidente Roberto Occhiuto, ha espresso soddisfazione per i progressi ottenuti durante la sua partecipazione alla Bit di Milano, sottolineando l'impegno della giunta regionale nel valorizzare il territorio calabrese. Milano, 11 febbraio 2026 – L'assessore regionale della Calabria, Giovanni Calabrese, ha ribadito con entusiasmo l'importanza crescente del turismo per la regione, parlando a margine della sua presenza alla Bit di Milano.

