La Sicilia si sveglia sotto un cielo grigio, con mare agitato e pioggia che non dà tregua. Venti di Maestrale soffiano forte, facendo salire le onde e causando mareggiate lungo la costa. La situazione si ripete anche in Calabria, dove le piogge persistono e le condizioni del mare sono molto agitate. Le autorità monitorano la situazione, mentre le strade e le zone più esposte restano in allerta.

Continua il maltempo, soprattutto al Sud, con venti di Maestrale, pioggia e mare grosso. Nonostante il periodo, però, non si registrerà freddo. Nei giorni che coincidono con quelli della Merla, infatti, le temperature restano miti. Le previsioni degli esperti A confermarlo è Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it. «In Italia – afferma – non avremo freddo ma tanto vento e piogge frequenti. Il Maestrale sarà protagonista al Sud, in particolare tra le Isole Maggiori, con onde fino a 7 metri al largo e raffiche di 90 kmh anche sulla terraferma sarda e sicula». Venerdì di tregua parziale Venerdì sarà la giornata migliore della settimana, con una parziale tregua. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Maltempo al Sud, Maestrale e mareggiate in Sicilia: piogge e vento anche in Calabria

Approfondimenti su Maltempo Sicilia

La perturbazione si sposta verso sud, portando onde alte fino a cinque metri sulla Sardegna e la Sicilia occidentale.

Il maltempo continua a colpire l’Italia e si intensifica con onde che arrivano fino a cinque metri sulle coste di Sardegna e Sicilia occidentale.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Maltempo al Sud, mar Tirreno in burrasca per il furioso maestrale: mareggiata devastante a Lipari

Ultime notizie su Maltempo Sicilia

Argomenti discussi: Burrasca con pioggia e vento, weekend di maltempo in arrivo: cosa succede, il meteo; Allerta Meteo, forte maltempo al Sud tra stasera e domani: nubifragi e vento impetuoso tra Sicilia, Stretto di Messina e Malta. Attenzione a Niscemi; Il maltempo sferza l'Italia almeno fino al weekend: piogge e burrasca per tre perturbazioni; Maltempo sull’Italia: piogge intense, vento e neve in calo di quota. Toscana tra le aree più esposte.

Ancora maltempo soprattutto al sud con venti di Maestrale, pioggia e mare grossoContinua il maltempo, soprattutto al sud, con venti di Maestrale, pioggia e mare grosso ma non sarà freddo. In questi Giorni che coincidono con quelli della Merla, infatti, si stanno registrando tempe ... ansa.it

Maltempo estremo al Sud, nuove piogge torrenziali e mareggiate fanno pauraMaltempo, piogge eccezionali e ?fiume atmosferico?: fino a 600 mm di pioggia, torna l'incubo mareggiate al SudMasse d’aria tropicale e piogge recordU ... assodigitale.it

Maltempo, il maestrale flagella Calabria e Sicilia: vento a 130km/h, onde alte 8 metri e forti piogge. Danni e disagi, e nel weekend peggiora ancora | DATI e MAPPE x.com

Maltempo, il maestrale flagella Calabria e Sicilia: vento a 130km/h, onde alte 8 metri e forti piogge. Danni e disagi, e nel weekend peggiora ancora | DATI e MAPPE - facebook.com facebook