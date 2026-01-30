Maltempo al Sud Maestrale e mareggiate in Sicilia | piogge e vento anche in Calabria

La Sicilia si sveglia sotto un cielo grigio, con mare agitato e pioggia che non dà tregua. Venti di Maestrale soffiano forte, facendo salire le onde e causando mareggiate lungo la costa. La situazione si ripete anche in Calabria, dove le piogge persistono e le condizioni del mare sono molto agitate. Le autorità monitorano la situazione, mentre le strade e le zone più esposte restano in allerta.

Continua il maltempo, soprattutto al Sud, con venti di Maestrale, pioggia e mare grosso. Nonostante il periodo, però, non si registrerà freddo. Nei giorni che coincidono con quelli della Merla, infatti, le temperature restano miti. Le previsioni degli esperti A confermarlo è Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it. «In Italia – afferma – non avremo freddo ma tanto vento e piogge frequenti. Il Maestrale sarà protagonista al Sud, in particolare tra le Isole Maggiori, con onde fino a 7 metri al largo e raffiche di 90 kmh anche sulla terraferma sarda e sicula». Venerdì di tregua parziale Venerdì sarà la giornata migliore della settimana, con una parziale tregua. 🔗 Leggi su Feedpress.me

