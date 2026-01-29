LIVE Italia-Ungheria Europei calcio a 5 2026 in DIRETTA | sfida da dentro o fuori per gli azzurri

L’Italia scende in campo contro l’Ungheria nella terza giornata degli Europei di calcio a 5 2026. La partita è decisiva per gli azzurri, che devono vincere per mantenere vive le speranze di qualificazione. La sfida si gioca in un clima teso, con i giocatori pronti a tutto per portare a casa il risultato. Gli azzurri cercano di imporre il loro ritmo fin dai primi minuti, mentre gli avversari si difendono con ordine. La partita si fa intensa, con occasioni da una parte e dall’altra. Tutti gli occhi sono punt

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Italia ed Ungheria, partita valevole per la terza giornata della fase a giorni degli Europei di calcio a 5 2026. Gli azzurri tornano in campo per la sfida decisiva per la qualificazione ai quarti di finale: in palio quest'oggi il secondo posto nel raggruppamento D e la sfida con la Spagna. L'Italia avrà a disposizione due risultati su tre contro l'Ungheria. In caso di pareggio infatti gli azzurri chiuderebbero il raggruppamento in seconda posizione grazie alla migliore differenza reti (0 contro il -2 dei magiari).

