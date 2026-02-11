Calabria | maltempo in arrivo allerta arancione su tirreno e chiusura scuole probabile da domani Monitoraggio costante

La Calabria si sveglia con il maltempo che si avvicina. Le previsioni parlano di pioggia intensa e vento forte, soprattutto sulla fascia tirrenica, dove è stata già emessa un’allerta arancione. Le scuole potrebbero essere chiuse già da domani, e le autorità tengono sotto stretta sorveglianza la situazione. La gente si prepara a restare a casa, mentre i vigili del fuoco sono pronti a intervenire in caso di emergenza.

La Calabria si prepara ad affrontare una giornata di maltempo intenso, con un’allerta arancione diramata per la fascia tirrenica e un’allerta gialla sul versante ionico. Le piogge intense, i venti forti e il rischio idrogeologico potrebbero portare alla chiusura delle scuole in diverse città, tra cui Reggio Calabria, Cosenza, Rende, Lamezia Terme e Vibo Valentia, già a partire da domani, giovedì 12 febbraio 2026. L’avviso meteo, emesso dalla Protezione Civile regionale, riguarda un’area vasta che si estende dal massiccio del Pollino fino allo Stretto di Messina. La criticità di secondo livello, quella arancione, interessa i principali centri urbani e le zone costiere, la Piana di Gioia Tauro, Castrovillari e le aree montane della Sila e dell’Aspromonte.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il maltempo sta interessando diverse regioni italiane, con allerte di livello rosso in Sardegna e arancione in Sicilia e Calabria.

Aggiornamenti sul maltempo di oggi, lunedì 19 gennaio, con l'arrivo del

