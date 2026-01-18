Maltempo in Italia chiusura scuole | allerta rossa in Sardegna arancione in Sicilia e Calabria

Il maltempo sta interessando diverse regioni italiane, con allerte di livello rosso in Sardegna e arancione in Sicilia e Calabria. La Protezione Civile ha emesso avvisi di preallerta, invitando le autorità locali a predisporre le misure previste dai piani comunali. La situazione richiede attenzione e il rispetto delle indicazioni delle autorità per garantire la sicurezza delle comunità coinvolte.

In tutta Italia, causa maltempo, centinaia di comuni hanno deciso di chiudere tutte le scuole lunedì 19 gennaio. Le regioni più colpite saranno Calabria, Sicilia e Sardegna, dove la Protezione Civile ha diramato allerte meteo di livello arancione e rosso per piogge abbondanti, venti che potrebbero raggiungere i 100 chilometri orari e violente mareggiate. Il maltempo che colpirà l'Italia domani e martedì, prevede precipitazioni intense e persistenti che interesseranno principalmente le due isole maggiori e la Calabria, specie lungo i versanti orientali. Questi fenomeni saranno accompagnati da venti di scirocco che raggiungeranno intensità di burrasca forte, con raffiche fino a tempesta, e causeranno mareggiate significative ed estese lungo le coste esposte.

Allerta meteo scuole chiuse lunedì 19 gennaio: rossa in Sardegna, arancione in Sicilia e Calabria. Stop alle lezioni in diversi comuni. ELENCO IN AGGIORNAMENTO

Lunedì 19 gennaio, scuole chiuse in diverse regioni italiane a causa delle allerte meteo: rosso in Sardegna, arancione in Sicilia e Calabria. La misura coinvolge numerosi comuni, con l’obiettivo di garantire la sicurezza di studenti e personale scolastico. L’elenco delle località interessate sarà aggiornato man mano. Si tratta di un’ulteriore fase di maltempo che interessa il paese, richiedendo attenzione e precauzioni per tutta la popolazione.

Allerta meteo scuole chiuse lunedì 19 gennaio: rossa in gran parte della Sardegna, arancione in Sicilia e Calabria. Stop alle lezioni in diversi comuni. ELENCO IN AGGIORNAMENTO

Lunedì 19 gennaio, molte scuole saranno chiuse in diverse regioni italiane a causa delle allerte meteo in corso. La Sardegna è interessata da un’allerta rossa, mentre Sicilia e Calabria sono sotto allerta arancione. Numerosi comuni hanno deciso di sospendere le attività scolastiche per motivi di sicurezza. L’elenco delle località coinvolte sarà aggiornato nel corso della giornata. È importante consultare le comunicazioni ufficiali per informazioni dettagliate e aggiornamenti.

L'Italia si prepara ad affrontare una nuova ondata di maltempo che interesserà gran parte del territorio nazionale. Un ciclone mediterraneo attraverserà il Paese a partire da lunedì 19 gennaio, portando condizioni meteorologiche severe con venti di Sciro…