Calabria maltempo e alberi pericolosi | ferito automobilista sulla SS572 allerta meteo in corso

Questa mattina sulla SS572, un automobilista è rimasto ferito quando un albero è caduto sulla carreggiata a causa del maltempo. La strada è stata chiusa temporaneamente, mentre i soccorritori intervengono sul posto. In tutta la regione, l’allerta meteo resta alta, e i vigili del fuoco continuano a monitorare le zone più a rischio per prevenire altri crolli. La fragilità del territorio calabrese si fa ancora più evidente in queste situazioni.

Vibonese Fragile: Maltempo, Albero Crolla su Auto e l'Urgenza di Proteggere un Territorio Vulnerabile. Un uomo è rimasto ferito nel vibonese a seguito del crollo di un albero sulla sua vettura lungo la strada statale 572 "Monte Cucco e Monte Pecoraro", nei pressi di Serra San Bruno. L'incidente, avvenuto questo pomeriggio, 11 febbraio 2026, è stato causato dal forte maltempo che sta interessando la fascia tirrenica della Calabria, con conseguenze sulla viabilità e sulla sicurezza dei viaggiatori. La provincia di Vibo Valentia è stata colpita da un peggioramento delle condizioni meteorologiche, con piogge intense e raffiche di vento che hanno messo a dura prova il territorio.

Oggi, domenica 18 gennaio, la Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo per Calabria, Sicilia e Sardegna a causa di condizioni meteorologiche avverse.

Il maltempo si intensifica su Reggio Calabria e le zone vicine.

