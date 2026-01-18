Maltempo oggi allerta meteo su Calabria Sicilia e Sardegna

Oggi, domenica 18 gennaio, la Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo per Calabria, Sicilia e Sardegna a causa di condizioni meteorologiche avverse. La comunicazione riguarda un peggioramento del tempo che potrebbe interessare le aree coinvolte, invitando alla prudenza e alla verifica delle eventuali misure di sicurezza. È importante seguire gli aggiornamenti ufficiali per rimanere informati sulle eventuali evoluzioni delle condizioni meteorologiche.

(Adnkronos) – Allerta meteo oggi, domenica 18 gennaio, in tre regioni. Il dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Le previsioni infatti evidenziano la formazione di una complessa area depressionaria tra la penisola iberica e le regioni del Nord-Africa, in lento movimento verso il nostro Paese, che porterà flussi umidi e instabili sulla Calabria e sulle due isole maggiori, con precipitazioni diffuse e persistenti, anche a carattere di rovescio o temporale di forte intensità. L’avviso prevede dal mattino di oggi precipitazioni diffuse e persistenti, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Calabria e sulla Sicilia, in estensione, dal pomeriggio, alla Sardegna, in particolare sui settori orientali e meridionali delle tre regioni. 🔗 Leggi su Ildifforme.itImmagine generica

