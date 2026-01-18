Maltempo oggi allerta meteo su Calabria Sicilia e Sardegna

Oggi, domenica 18 gennaio, la Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo per Calabria, Sicilia e Sardegna a causa di condizioni meteorologiche avverse. La comunicazione riguarda un peggioramento del tempo che potrebbe interessare le aree coinvolte, invitando alla prudenza e alla verifica delle eventuali misure di sicurezza. È importante seguire gli aggiornamenti ufficiali per rimanere informati sulle eventuali evoluzioni delle condizioni meteorologiche.

(Adnkronos) – Allerta meteo oggi, domenica 18 gennaio, in tre regioni. Il dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Le previsioni infatti evidenziano la formazione di una complessa area depressionaria tra la penisola iberica e le regioni del Nord-Africa, in lento movimento verso il nostro Paese, che porterà flussi umidi e instabili sulla Calabria e sulle due isole maggiori, con precipitazioni diffuse e persistenti, anche a carattere di rovescio o temporale di forte intensità. L’avviso prevede dal mattino di oggi precipitazioni diffuse e persistenti, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Calabria e sulla Sicilia, in estensione, dal pomeriggio, alla Sardegna, in particolare sui settori orientali e meridionali delle tre regioni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it Leggi anche: Meteo: Natale con il maltempo, in arrivo pioggia da Nord a Sud. Oggi allerta gialla su Sicilia e Calabria Leggi anche: Maltempo, ciclone in arrivo: allerta gialla della Protezione Civile in Sicilia, Calabria e Basilicata e avviso criticità in Sardegna Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Meteo, nel weekend allerta maltempo per neve, gelo e venti di burrasca. Le previsioni; Maltempo, pioggia, vento, neve e mareggiate: allerta meteo in Toscana; Maltempo, nuova allerta meteo in Campania: le previsioni; La provincia etnea nella morsa del maltempo, allerta gialla per domenica 18 gennaio. Allerta Meteo maltempo Sicilia per la tempesta Harry: nuovo avviso dell’Aeronautica Militare - Allerta Meteo maltempo Sicilia per la tempesta Harry: nuovo avviso dell’Aeronautica Militare. quotidianodiragusa.it

Allerta meteo per maltempo, arriva il Ciclone in Sicilia: lunedì scuole chiuse a Taormina - Allerta meteo per maltempo in Sicilia, arriva il ciclone Mediterraneo Harry. quotidianodiragusa.it

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani domenica 18 gennaio: le regioni a rischio - Per la giornata di domani, domenica 18 gennaio 2026, la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla ... fanpage.it

MAREGGIATA storica in Calabria: a Scilla onde giganti si abbattono su strade e auto! ??

Attenzione: causa maltempo, oggi venerdì 16 gennaio 2026, impianti aperti parzialmente. Skipass ridotto #sandomenicoski #feelthenature - facebook.com facebook

#Maltempo #Cosenza, decine di interventi dei #vigilidelfuoco #oggi in provincia: tra questi il salvataggio di 3 cani, una madre con i suoi 2 cuccioli, intrappolati all’interno di una tubatura di scarico delle acque piovane. Lunghe e complesse le operazioni, valse x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.