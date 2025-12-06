Vertice Confesercenti le sfide del commercio | Tra passato e futuro dobbiamo fare squadra

Si è svolta, nei giorni scorsi, nell’ Hotel Orologio l’assemblea annuale di Confesercenti Ferrara, un momento di confronto e approfondimento dedicato alle prospettive di crescita del tessuto commerciale locale alla luce della nuova legge regionale 1223, che punta alla qualificazione della rete commerciale e al rilancio dell’ economia urbana. Il convegno, dal titolo ’Opportunità di sviluppo attraverso nuova legge regionale 1223 per la qualificazione della rete commerciale e lo sviluppo dell’economia urbana: esperienze territoriali a confronto’, ha visto la partecipazione di esperti, amministratori e rappresentanti del sistema Confesercenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

