Vertice Confesercenti le sfide del commercio | Tra passato e futuro dobbiamo fare squadra
Si è svolta, nei giorni scorsi, nell’ Hotel Orologio l’assemblea annuale di Confesercenti Ferrara, un momento di confronto e approfondimento dedicato alle prospettive di crescita del tessuto commerciale locale alla luce della nuova legge regionale 1223, che punta alla qualificazione della rete commerciale e al rilancio dell’ economia urbana. Il convegno, dal titolo ’Opportunità di sviluppo attraverso nuova legge regionale 1223 per la qualificazione della rete commerciale e lo sviluppo dell’economia urbana: esperienze territoriali a confronto’, ha visto la partecipazione di esperti, amministratori e rappresentanti del sistema Confesercenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche questi approfondimenti
Il ferrarese Scolamacchia eletto al vertice nazionale di Assohotel la federazione degli albergatori aderenti a Confesercenti. Importante rappresentanza degli emiliano romagnoli nella Presidenza. Nicola Scolamacchia è il nuovo Presidente nazionale di Assoho - facebook.com Vai su Facebook
Vertice Confesercenti, le sfide del commercio: "Tra passato e futuro, dobbiamo fare squadra" - Si è svolta, nei giorni scorsi, nell’Hotel Orologio l’assemblea annuale di Confesercenti Ferrara, un momento di confronto e approfondimento ... Scrive ilrestodelcarlino.it
Cambio al vertice Confesercenti, Gronchi è nuovo presidente - Dopo otto anni alla guida dell'associazione, Patrizia De Luise lascia la presidenza. ansa.it scrive
Black Friday, consumi in crescita. Confesercenti Bergamo: tuteliamo il commercio di vicinato - A Bergamo oltre un terzo delle imprese aderisce. Secondo ecodibergamo.it
Rinasce Confesercenti Pavia «Commercio da rilanciare» - Torna in un momento in cui il commercio, soprattutto quello di vicinato, è in sofferenza, sopraffatto da quello online. Segnala laprovinciapavese.gelocal.it
Commercio, emorragia di attività: "Ora servono risposte concrete" - Il commercio e il tema dell’emorragia di attività resta al centro di attenzioni per trovare soluzioni. Segnala lanazione.it