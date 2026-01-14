Voce alle imprese | ecco cosa c' è da fare per rilanciare le aree industriali di Latina
L'incontro a Cisterna, promosso da Unindustria Latina nel quadro del progetto
Si è svolto a Cisterna l'incontro organizzato da Unindustria Latina che rientra nel progetto "Voce alle imprese" promosso proprio da Unindustria e dal comitato Piccola industria Latina che ha visto il coinvolgimento della Regione Lazio e del Consorzio per lo sviluppo industriale del Lazio. Un. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Leggi anche: Regionali in Campania, gli industriali napoletani ai candidati: La priorità? Rilanciare imprese e lavoro
Leggi anche: In Piemonte impianti fotovoltaici in aree industriali e da bonificare
Legge di Bilancio 2026: cosa cambia davvero per famiglie, lavoratori e imprese; Luca Palladino (Cna): Incertezza economica. Ma le aziende resistono; Deindustrializzazione. Ombre sulla Toscana. La Cgil alza la voce: Risposte inconsistenti; Accordo Ue–Mercosur, la Campania alza la voce: «A rischio imprese e sicurezza alimentare».
"Voce alle imprese": ecco cosa c'è da fare per rilanciare le aree industriali di Latina - Si è svolto a Cisterna l'incontro organizzato da Unindustria Latina che rientra nel progetto "Voce alle imprese" promosso proprio da Unindustria e dal comitato Piccola industria Latina che ha visto il ... latinatoday.it
“Voce alle imprese”, Unindustria riunisce istituzioni e imprese x.com
L’incontro rappresenta una tappa significativa del progetto “Voce alle Imprese”, avviato da Unindustria Latina e dal Comitato Piccola Industria facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.