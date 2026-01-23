Sicilia pagamenti alle imprese | stop ai blocchi della spesa nuova spinta allo sviluppo

La Sicilia riprende i pagamenti alle imprese grazie alla riattivazione delle liquidazioni regionali, annunciata da Schifani. Questa misura rappresenta un passo importante per favorire lo sviluppo economico e migliorare la gestione della spesa pubblica nella regione, eliminando i blocchi che avevano rallentato i pagamenti alle imprese.

Pagamenti alle imprese, Schifani: "Fine dei blocchi della spesa"La Regione siciliana riprende i pagamenti ai creditori, eliminando i blocchi della spesa.

