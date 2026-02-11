Calabria assessore Minenna e le foto ritoccate | tra comunicazione pubblica e autenticità delle immagini

L’assessore regionale della Calabria, Marcello Minenna, si trova al centro di una polemica dopo aver pubblicato foto che sembrano ritoccate. Le immagini hanno fatto discutere, aprendo un confronto sulla veridicità delle immagini ufficiali e l’uso dell’intelligenza artificiale nella comunicazione pubblica. Molti si chiedono se sia giusto manipolare le foto per presentare una realtà diversa da quella reale. La questione ha acceso un acceso dibattito tra chi difende la trasparenza e chi invece preferisce usare strumenti digitali per migliorare l’immagine pubblica.

Il caso delle foto ritoccate pubblicate dall’assessore regionale della Calabria, Marcello Minenna, solleva un acceso dibattito sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale nella comunicazione pubblica e sulla percezione della realtà. Le immagini, che lo ritraggono in incontri con il Presidente Sergio Mattarella e con Papa Leone XIV, sono state modificate, come lo stesso Minenna ha ammesso, sebbene ribadisca la veridicità degli eventi rappresentati. L’assessore, ex direttore dell’Agenzia delle Dogane, ha spiegato di aver apportato modifiche alle immagini per “migliorarne la comprensione visiva, la resa grafica o per tutelare la privacy”, come indicato in un disclaimer presente sul suo sito web.🔗 Leggi su Ameve.eu

Giuseppe Falcomatà ha fatto notizia criticando le immagini pubblicate sul sito dell'Assessore Regionale Marcello Minenna.

