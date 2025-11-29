Cagnano Varano foto di ragazzine ritoccate a fini porno | le parole del sindaco Indagine
Scrive Michele Di Pumpo, sindaco di Cagnano Varano: Alle ragazze che hanno subito abusi sui social, soprattutto attraverso l’uso improprio delle vostre immagini: non siete definite da ciò che vi è stato fatto. La violenza digitale è reale e ingiusta, ma la vostra forza, la vostra identità e il vostro valore vanno ben oltre uno schermo. Meritate rispetto, protezione e ascolto. Non siete sole. A voi che avete utilizzato questo stupido gioco senza alcun senso, chiedete scusa umilmente e abbiate rispetto delle donne. A voi genitori di questo o di questi ragazzi cercate di insegnare più rispetto per le donne, siete ancora in tempo per far capire cosa significa non distruggere psicologicamente una donna. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
