Turismo a Napoli intesa Touring Club-Propeller per promuovere il territorio

Il Touring Club Italiano della Campania e il Propeller Club Port of Naples hanno sottoscritto un protocollo d’intesa volto a promuovere il territorio campano. L’accordo mira a condividere obiettivi strategici, valorizzare la cultura del mare e sostenere lo sviluppo sostenibile e il sistema portuale e turistico della regione. Questa collaborazione intende rafforzare l’immagine di Napoli come destinazione turistica e polo di eccellenza, promuovendo iniziative condivise e sostenibili.

Protocollo d’intesa tra Touring Club italiano della Campania e Propeller Club Port of Naples per condividere obiettivi strategici e valori comuni, in particolare la promozione del territorio, la cultura del mare, lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione del sistema portuale e turistico campano. Con la sottoscrizione del documento si intende “avviare una collaborazione strutturata per programmare e sperimentare nuove modalità di cooperazione, valorizzare le rispettive vocazioni territoriali e favorire sinergie tra le due realtà con l’obiettivo di realizzare iniziative, eventi e azioni congiunte che si avvalgano di competenze e risorse condivise “. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Touring campano e Propeller Club di Napoli fanno squadra: porto, turismo e territorio al centro

Il Touring Club Italiano della Campania e il Propeller Club di Napoli hanno stretto un accordo volto a valorizzare il ruolo del porto, del turismo e del territorio. Questa collaborazione mira a promuovere iniziative condivise per rafforzare l’immagine e lo sviluppo della regione, favorendo un approccio integrato tra le realtà locali e il settore marittimo. Un passo importante per rafforzare il legame tra il patrimonio culturale, turistico e infrastrutturale della Campania.

Leggi anche: Via Spluga certificata dal Touring Club: cresce il turismo e l’interesse per il cammino storico

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Radio Capri. . Bagnoli, De Magistris replica a Manfredi Napoli, polemiche su Bagnoli, e turismo: questi alcuni dei temi trattati da Luigi @demagistris , già Sindaco di Napoli, intervenuto durante la trasmissione ‘Point Break’, ideata e condotta da @taisiaraio , e i - facebook.com facebook