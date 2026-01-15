Touring campano e Propeller Club di Napoli fanno squadra | porto turismo e territorio al centro

Il Touring Club Italiano della Campania e il Propeller Club di Napoli hanno stretto un accordo volto a valorizzare il ruolo del porto, del turismo e del territorio. Questa collaborazione mira a promuovere iniziative condivise per rafforzare l’immagine e lo sviluppo della regione, favorendo un approccio integrato tra le realtà locali e il settore marittimo. Un passo importante per rafforzare il legame tra il patrimonio culturale, turistico e infrastrutturale della Campania.

Touring Club Italiano della Campania e Propeller Club Port of Naples siglano un'intesa che rappresenta. si legge in una nota, "l'evoluzione naturale delle numerose attività realizzate insieme nell'ultimo anno e che nasce dalla consapevolezza di condividere obiettivi strategici e valori comuni: la promozione del territorio, la cultura del mare, lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione del sistema portuale e turistico campano". Le due organizzazioni avviano "una collaborazione strutturata per programmare e sperimentare nuove modalità di cooperazione, valorizzare le rispettive vocazioni territoriali e favorire sinergie.

