Tragedia a Cagnano Varano | carabiniere forestale si toglie la vita aveva 25 anni

A Cagnano Varano, un giovane carabiniere forestale di 25 anni ha tragicamente perso la vita, togliendosi la vita con un colpo di pistola. La notizia ha suscitato grande dolore nella comunità locale, che si stringe intorno alla famiglia e ai colleghi del ragazzo. Le cause di questo gesto restano ancora da chiarire, mentre si attendono ulteriori sviluppi sulle circostanze.

Tragedia a Cagnano Varano, dove un giovane carabiniere forestale si è tolto la vita con un colpo di pistola. Il fatto è successo nella serata di ieri, sabato 24 gennaio, nella caserma in località ‘Bagno’, sulle sponde del lago. Il militare aveva 25 anni ed era originario di Latina; quando ha.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Tragedia a Cagnano Varano, carabiniere forestale di 25 anni si toglie la vita in casermaSecondo le prime ricostruzioni, il giovane militare avrebbe utilizzato l’arma di servizio. Originario della provincia di Latina, era arrivato nel Comune garganico lo scorso ottobre. Al momento del ... giornaledipuglia.com

