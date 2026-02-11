Cagliari | Tentato omicidio nel 2025 ventiseienne in carcere dopo cinque anni di indagini

Un giovane di 26 anni di Cagliari è finito in manette dopo aver tentato di uccidere. I Carabinieri della stazione di Sant’Avendrace hanno arrestato l’uomo su ordine della Procura, che aveva emesso la condanna dopo cinque anni di indagini. Ora il ragazzo si trova nel carcere della città in attesa di ulteriori sviluppi.

Tentato omicidio a Cagliari, arrestato un ventiseienne. Un uomo di 26 anni, residente a Cagliari, è stato arrestato dai Carabinieri della stazione di Sant'Avendrace in seguito all'esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della presso il Tribunale di Cagliari. L'arresto, avvenuto nella serata di ieri, giunge a conclusione di un'indagine relativa a un episodio di violenza avvenuto nel luglio 2025, che aveva profondamente allarmato la comunità locale. L'uomo dovrà scontare una pena di cinque anni di reclusione per il reato di tentato omicidio. Questo arresto rappresenta un passo significativo nella risoluzione di un caso che ha tenuto con il fiato sospeso il quartiere di Sant'Avendrace.

