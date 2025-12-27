Tentato omicidio esce dal carcere dopo 8 anni e viene esplulso dall' Italia
A seguito di un’accurata attività istruttoria condotta dal personale della Polizia di Stato, un cittadino di nazionalità romena è stato allontanato dal Territorio Nazionale in esecuzione di un provvedimento prefettizio e di un ordine del Questore.I dettagli dell'operazioneNella giornata del 25. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
