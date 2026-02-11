Caccia illegale nei boschi abbattuto un daino in zona vietata Denunciati due bracconieri
La Polizia Provinciale di Modena ha smascherato due persone impegnate in una caccia illegale nei boschi di Zocca. Durante l’operazione, hanno abbattuto un daino in un’area vietata e sono stati denunciati all’autorità giudiziaria. La polizia ha sequestrato le armi e avviato le pratiche legali contro i due uomini.
Si è conclusa con due denunce all’autorità giudiziaria un’articolata operazione anti-bracconaggio condotta dalla Polizia Provinciale di Modena sulle colline di Zocca. Nei guai sono finiti due uomini, un cittadino bresciano e un modenese, ritenuti responsabili di un grave episodio avvenuto alla.🔗 Leggi su Modenatoday.it
