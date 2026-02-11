Caccia illegale nei boschi abbattuto un daino in zona vietata Denunciati due bracconieri

La Polizia Provinciale di Modena ha smascherato due persone impegnate in una caccia illegale nei boschi di Zocca. Durante l’operazione, hanno abbattuto un daino in un’area vietata e sono stati denunciati all’autorità giudiziaria. La polizia ha sequestrato le armi e avviato le pratiche legali contro i due uomini.

Durante un controllo notturno nel Parco delle Madonie, i carabinieri hanno scoperto un arsenale di armi silenziose, tra cui archi, balestre e corna di daino, e hanno denunciato tre bracconieri.

Nel Parco delle Madonie, in contrada Favara a Caltavuturo, otto persone tra i 47 e i 64 anni sono state denunciate dai carabinieri per aver praticato la caccia in un'area protetta.

