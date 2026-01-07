Archi balestre e corna di daino | denunciati tre bracconieri sorpresi nelle Madonie in una zona off limits per la caccia

Durante un controllo notturno nel Parco delle Madonie, i carabinieri hanno scoperto un arsenale di armi silenziose, tra cui archi, balestre e corna di daino, e hanno denunciato tre bracconieri. L’intervento ha messo in luce attività di caccia illegale in una zona protetta, evidenziando l’importanza della tutela ambientale e della prevenzione contro il bracconaggio.

Archi, balestre e corna di daino. E' un vero e proprio arsenale di armi silenziose quello che i carabinieri hanno scoperto nell’ambito di un controllo notturno effettuato all’interno del Parco delle Madonie. Per tre uomini, di età compresa tra i 30 e i 55 anni, è scattata la denuncia in stato di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Archi, balestre e corna di daino: denunciati tre bracconieri sorpresi nelle Madonie in una zona off limits per la caccia Leggi anche: Richiami illegali per la caccia a ridosso dell'oasi protetta: due bracconieri denunciati Leggi anche: Romano, sorpresi a imbrattare arredi pubblici: denunciati tre giovani Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Archi – balestre e trofei di daino I Carabinieri smascherano bracconieri nel Parco delle Madonie.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.