bus sostitutivi ripristinata la fermata a varenna

Da oggi i bus sostitutivi ripristinano la fermata a Varenna. I pendolari che attraversano il ramo del Lecco-Colico tornano a salire e scendere nel centro del paese, come prima. La decisione arriva inaspettata, dopo settimane di proteste e disagi, e permette di risparmiare qualche minuto di percorrenza tra Lecco e Sondrio durante le Olimpiadi invernali. La fermata di Varenna torna a essere operativa, offrendo un servizio più comodo per chi deve raggiungere il paese o proseguire verso le zone vicine.

"Varenna, fermata di Varenna!" Da quest’oggi fermano a Varenna anche i bus diretti verso Lecco. Sono i bus sostitutivi che circolano al posto dei treni della linea Lecco-Colico, che non fanno tappa a Varenna e nelle altre stazioni minori dell’Alto Lario, per aumentare invece i collegamenti veloci tra Lecco e Sondrio durante le Olimpiadi invernali. Per questioni di sensi unici, mancanza di margini di manovra e ordinanze sindacali, i bus fino a ieri non fermavano a Varenna, complicando la vita a pendolari, tra studenti e lavoratori, ma anche ai turisti, che a Varenna non mancano mai. Dopo un incontro chiarificatore tra il sindaco di Varenna Mauro Manzoni (nella foto) e i responsabili di Trenord, è stata trovata la quadra. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Il Comune di Varenna denuncia Trenord per aver deciso di sopprimere senza preavviso la fermata dei bus sostitutivi tra Varenna-Perledo e Colico.

