Treno regionale di nuovo sul binario Ripristinata la fermata delle 7.13
Buone notizie per i pendolari, in particolare gli studenti del Sud Milano iscritti negli istituti superiori della Bassa Lodigiana. A partire da oggi, il treno regionale da Milano Centrale a Pisa, delle 7.13, è tornato ad effettuare anche la fermata di Melegnano che, con l’entrata in vigore dell’orario invernale, era stata soppressa. Quella corsa è usata soprattutto dagli studenti del Melegnanese che frequentano l’istituto tecnico Cesaris di Casalpusterlengo: la notizia dell’eliminazione della fermata aveva dunque sollevato le proteste dei ragazzi e delle loro famiglie. Immediata la reazione del Comitato pendolari del Sud Milano e del Lodigiano, che ha subito additato l’introdotta modifica come un problema, e anche quella del mondo politico locale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
