Burrasca di San Valentino sull’Italia venti fortissimi e allagamenti | allarme in queste regioni

Una burrasca si abbatte sull’Italia il giorno di San Valentino. Venti fortissimi e piogge intense stanno provocando allagamenti in diverse regioni, soprattutto nel Sud e nelle isole maggiori. Le autorità hanno già allertato le squadre di emergenza, mentre molte strade sono state chiuse e i trasporti rallentati. La situazione resta critica, con le previsioni che indicano peggioramenti nelle prossime ore.

Una nuova ondata di maltempo investe l’Italia oggi, mercoledì 11 febbraio 2026. Una perturbazione in arrivo dall’Atlantico sta interessando in particolare le isole maggiori e l’estremo Sud, con precipitazioni più frequenti e intense sui versanti tirrenici e un deciso rinforzo dei venti occidentali. Il quadro meteo è in rapido peggioramento, con piogge diffuse e condizioni di instabilità che stanno coinvolgendo soprattutto Sicilia, Calabria e Sardegna. Le correnti atlantiche, cariche di umidità, stanno alimentando rovesci anche a carattere temporalesco, accompagnati da raffiche sostenute. Sulla base dei fenomeni previsti e già in atto, è stata diramata allerta meteo gialla per la giornata di oggi su Calabria, su gran parte della Sicilia e su settori di Basilicata, Lazio, Toscana e Umbria. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

