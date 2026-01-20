Allerta maltempo sull'Italia. Venti di burrasca e mareggiate al sud

Un’allerta maltempo interessa molte regioni italiane, con venti di burrasca e mareggiate che colpiscono soprattutto il sud e le isole. La situazione richiede attenzione particolare lungo le zone costiere, dove si prevedono condizioni meteorologiche avverse. È consigliabile seguire gli aggiornamenti ufficiali e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza.

Allerta maltempo su gran parte dell’Italia. Venti di burrasca e mareggiate al sud e sulle isole. Massima attenzione soprattutto lungo le coste. Servizio di Raffaella Frullone TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

Maltempo, allerta rossa in Sicilia, Calabria e Sardegna per il ciclone Harry: nubifragi, venti di burrasca e mareggiateLunedì 19 gennaio, il ciclone Harry ha portato allerta rossa in Sicilia, Calabria e Sardegna, a causa di maltempo intenso.

