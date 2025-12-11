Inchiesta urbanistica Milano procura insiste e dispone sequestro torre Unico-Brera in vendita monolocali a 700mila € 27 indagati
La procura di Milano ha disposto il sequestro preventivo del cantiere Unico-Brera in via Anfiteatro, coinvolgendo 27 indagati. L'inchiesta riguarda questioni urbanistiche legate alla zona centrale della città, con il cantiere e la vendita di monolocali a 700mila euro al centro delle indagini.
Il gip di Milano Mattia Fiorentini ha disposto il sequestro preventivo del cantiere Unico-Brera, situato nella centralissima via Anfiteatro Nonostante il flop finora segnato dall'inchiesta sull'urbanistica di Milano la procura insiste, e dispone sequestro preventivo del cantiere della torre U.
3mesi dopo schiaffo su inchiesta urbanistica a Milano altra tramvata per Procura meneghina da Consob, spesso lenta o tardiva ma MOLTO più accurata e tecnica dei facilmente suggestionabili investigatori giudiziari Intanto come per urbanistica enormi danni Vai su X
Il processo Eni, l’urbanistica a Milano, l’inchiesta su Tod’s, il sospetto timing dell’indagine su Mps-Mediobanca e la labile differenza tra operatori di giustizia e giustizieri - Davanti a certe iniziative giudiziarie è difficile non pensare male "La preghiera del mattin - facebook.com Vai su Facebook
Inchiesta urbanistica, a Milano sequestrato un palazzo in zona Brera con l'accusa di abuso edilizio - Brera: secondo i pm sarebbero stati commessi abusi edilizi, sottostimati gli oneri di urbani ...
Milano, inchieste sull'urbanistica: la procura sequestra la torre in costruzione «Unico-Brera», 27 indagati - Si tratta di un progetto dell'Impresa Rusconi e firmato dall'architetto Marco Cerri con Studio ArchiMI.