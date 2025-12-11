Inchiesta urbanistica Milano procura insiste e dispone sequestro torre Unico-Brera in vendita monolocali a 700mila € 27 indagati

Ilgiornaleditalia.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La procura di Milano ha disposto il sequestro preventivo del cantiere Unico-Brera in via Anfiteatro, coinvolgendo 27 indagati. L'inchiesta riguarda questioni urbanistiche legate alla zona centrale della città, con il cantiere e la vendita di monolocali a 700mila euro al centro delle indagini.

Il gip di Milano Mattia Fiorentini ha disposto il sequestro preventivo del cantiere Unico-Brera, situato nella centralissima via Anfiteatro Nonostante il flop finora segnato dall'inchiesta sull'urbanistica di Milano la procura insiste, e dispone sequestro preventivo del cantiere della torre U. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

