Bufera sull' Etna auto coperte da neve soccorse cinque persone

Nel tardo pomeriggio di oggi, cinque persone sono state salvate sulla strada provinciale 92, sul versante Sud dell’Etna. Le autovetture erano rimaste bloccate sotto una tempesta di neve improvvisa, che ha coperto completamente le auto e reso difficile il passaggio. I militari del soccorso alpino della Guardia di finanza di Nicolosi sono intervenuti rapidamente e hanno raggiunto i dispersi, portandoli in salvo vicino al Rifugio Sapienza. La bufera ha colpito la zona vicino ai Crateri Silvestri, creando disagi per chi si trovava

Nel tardo pomeriggio di oggi militari del soccorso alpino della Guardia di finanza di Nicolosi hanno soccorso cinque persone che erano rimaste bloccate con le proprie autovetture sulla strada provinciale 92 sul versante Sud dell'Etna sorprese da una violenta bufera di neve nella zona del Rifugio Sapienza vicino ai Crateri Silvestri. L'intervento degli specialisti delle Fiamme gialle è stato ostacolato dall' abbondante neve caduta e dal forte vento che hanno bloccato anche il loro fuoristrada. I Finanzieri, abbandonato il mezzo di servizio, hanno proseguito a piedi spostandosi con difficoltà per la presenza di accumuli di neve, alcuni alti anche due metri.

