Violenta bufera di neve sull' Etna famiglia soccorsa dalla guardia di finanza

I militari della guardia di finanza di Nicolosi sono intervenuti ieri sera per soccorrere una famiglia di turisti svizzeri sorpresi da una violenta bufera di neve sull’Etna, nei pressi dei Crateri Silvestri. L’intervento tempestivo ha permesso di mettere in sicurezza i visitatori, dimostrando l’efficacia delle attività di soccorso in condizioni meteorologiche avverse.

