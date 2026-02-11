Diplo svela che il nuovo album dei BTS sarà il più folle di sempre. Il produttore americano ha lavorato alla creazione del quinto studio della band coreana, confermando le collaborazioni e l’energia esplosiva che si aspetta dai fan. La band e Diplo si sono incontrati per dare vita a un progetto che promette di scuotere il panorama kp-pop.

Nel nuovo album i BTS collaboreranno con Diplo, che si è occupato della produzione del quinto lavoro in studio della band tra i protagonisti della scena kp-pop. Il DJ e produttore musicale ha parlato del progetto discografico realizzato con Jung Cook e soci, nel corso di un’intervista pubblicata sulle pagine di TMZ durante il Fanatics Super Bowl Party. Diplo ha dichiarato: “L’album è stato pazzesco, è la più grande prevendita di tutti i tempi, e sono la band più grande del mondo. “. L’artista di Where Are Ü Now ha aggiunto che si sente “fortunato” a collaborare con i BTS perché nei suoi 30 anni di carriera è un onore “ che si fidino di me e facciano della musica fantastica”, definendo infine Arirang “l’album più folle di sempre. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - BTS, Diplo parla del nuovo album: “Il più folle di sempre”

Approfondimenti su BTS Diplo

I BTS annunciano il ritorno con il quinto album, accompagnato da un atteso tour.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su BTS Diplo

Argomenti discussi: Diplo inizia a lavorare con i BTS per Arirang, L’album più folle di sempre; Diplo racconta la collaborazione con i BTS per l'album Arirang: Il progetto più folle della mia carriera.

BTS, il ritorno all’equinozio: perché il comeback del 20 marzo 2026 è un momento storicoI BTS tornano insieme dopo il militare il 20 marzo 2026, all’equinozio di primavera. Un comeback simbolico che riapre un ciclo per il K-pop globale Il 20 marzo 2026 non è una data qualunque. È ... panorama.it

A San Valentino parla il cioccolato Un cuore che si apre, intenso e autentico. Perché certe emozioni non hanno bisogno di altro. Ti aspettiamo da Gelatositá Foria #barforia #sanvalentino #foodphotography #amore - facebook.com facebook