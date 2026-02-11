BTS Diplo parla del nuovo album | Il più folle di sempre
Diplo svela che il nuovo album dei BTS sarà il più folle di sempre. Il produttore americano ha lavorato alla creazione del quinto studio della band coreana, confermando le collaborazioni e l’energia esplosiva che si aspetta dai fan. La band e Diplo si sono incontrati per dare vita a un progetto che promette di scuotere il panorama kp-pop.
Nel nuovo album i BTS collaboreranno con Diplo, che si è occupato della produzione del quinto lavoro in studio della band tra i protagonisti della scena kp-pop. Il DJ e produttore musicale ha parlato del progetto discografico realizzato con Jung Cook e soci, nel corso di un’intervista pubblicata sulle pagine di TMZ durante il Fanatics Super Bowl Party. Diplo ha dichiarato: “L’album è stato pazzesco, è la più grande prevendita di tutti i tempi, e sono la band più grande del mondo. “. L’artista di Where Are Ü Now ha aggiunto che si sente “fortunato” a collaborare con i BTS perché nei suoi 30 anni di carriera è un onore “ che si fidino di me e facciano della musica fantastica”, definendo infine Arirang “l’album più folle di sempre. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Approfondimenti su BTS Diplo
I BTS tornano col botto: annunciata la data d’uscita del quinto album (e si parla già del tour)
I BTS annunciano il ritorno con il quinto album, accompagnato da un atteso tour.
Arirang, la “rivendicazione d’identità” dei BTS: cosa significa il titolo del loro nuovo album
Ultime notizie su BTS Diplo
Argomenti discussi: Diplo inizia a lavorare con i BTS per Arirang, L’album più folle di sempre; Diplo racconta la collaborazione con i BTS per l'album Arirang: Il progetto più folle della mia carriera.
BTS, il ritorno all’equinozio: perché il comeback del 20 marzo 2026 è un momento storicoI BTS tornano insieme dopo il militare il 20 marzo 2026, all’equinozio di primavera. Un comeback simbolico che riapre un ciclo per il K-pop globale Il 20 marzo 2026 non è una data qualunque. È ... panorama.it
A San Valentino parla il cioccolato Un cuore che si apre, intenso e autentico. Perché certe emozioni non hanno bisogno di altro. Ti aspettiamo da Gelatositá Foria #barforia #sanvalentino #foodphotography #amore - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.