I BTS tornano col botto | annunciata la data d’uscita del quinto album e si parla già del tour

I BTS annunciano il ritorno con il quinto album, accompagnato da un atteso tour. Dopo la pausa per il servizio militare dei membri, la band coreana si prepara a riprendere la scena musicale, comunicando i dettagli del nuovo progetto con un approccio graduale. Il loro rientro segna un momento importante nel panorama del K-Pop, mantenendo alta l’attenzione dei fan e degli appassionati di musica internazionale.

Una cosa è certa, i BTS sanno come si organizza un comeback: a puntate. Dopo la pausa dovuta alla leva militare (obbligatoria in Corea del Sud ) dei membri della band, il fenomeno del K-Pop è pronto a tornare in scena, e si sta divertendo a tenere i fan sulle spine, rivelando dettagli del suo ritorno un po’ alla volta. Ieri, domenica 4 gennaio, il gruppo ha annunciato che il suo quinto album in studio uscirà il prossimo 20 marzo; non si conosce, però, il titolo del progetto, almeno per ora. Come si legge in un comunicato stampa, il disco -composto da quattordici tracce- è “guidato dall’onesta introspezione di ciascun membro, che insieme ne ha plasmato la direzione intrecciando le proprie prospettive individuali nella musica”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it

