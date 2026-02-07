Quando torneranno in gara Paris e Franzoni? Combinata prima del superG

Gli atleti italiani di sci alpino, Paris e Franzoni, aspettano ancora di sapere quando torneranno in gara. La combinata prima del superG è in programma, ma le date ufficiali non sono state comunicate. Intanto, le prossime sfide alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si avvicinano, e gli appassionati sperano di vedere presto i loro campioni in azione.

Le competizioni di sci alpino continuano a catturare l'attenzione, con l'Italia pronta a scendere in pista per alcune delle manifestazioni più attese. L'attenzione si concentra sulla formazione delle coppie per la gara di combinata a squadre e sui partecipanti per le discipline veloci, in vista di un coinvolgente calendario che promette emozioni e risultati importanti. In attesa di comunicazioni ufficiali, si delineano già le scelte dei protagonisti azzurri per la staffetta in discesa libera, prevista durante le Olimpiadi. L'ordine d'arrivo nelle qualifiche determinerebbe le coppie di atleti che rappresenteranno l'Italia.

