Pagelle superG Beaver Creek 2025 | Paris oltre le attese Franzoni resta nel limbo

PAGELLE SUPERG BEAVER CREEK 2025. Venerdì 5 dicembre Vincent Kriechmayr, 9: che non fosse l’atleta declinante della passata stagione lo si era già intuito a Copper Mountain. Oggi ha dispensato tutta la sua classe, pennellando come nessuno il tratto più tecnico della pista. A 34 anni sembra aver imboccato una seconda giovinezza. Intanto è leader nella classifica di specialità con 180 punti. Fredrik Moeller, 8: secondo podio in carriera per il norvegese, che arriva dopo la vittoria a Bormio della passata stagione. Le qualità tecniche non si discutono. Potrebbe diventare presto una minaccia anche per Odermatt, perlomeno in superG. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pagelle superG Beaver Creek 2025: Paris oltre le attese, Franzoni resta nel limbo

Contenuti che potrebbero interessarti

Pagelle superG Beaver Creek 2025: Paris oltre le attese, Franzoni resta nel limbo - PAGELLE SUPERG BEAVER CREEK 2025 Venerdì 5 dicembre Vincent Kriechmayr, 9: che non fosse l'atleta declinante della passata stagione lo si era già intuito ... Lo riporta oasport.it

LIVE Sci alpino, superG Beaver Creek 2025 in DIRETTA: gara cancellata dopo il n.31. Vince Kriechmayr, Paris sfiora il podio davanti a Odermatt - 51 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di serata. Riporta oasport.it

L’infinito SuperG maschile di Beaver Creek in Coppa del Mondo, interrotto 5 volte: cos’è successo - A Beaver Creek ci sono volute quasi due ore per far scendere 30 atleti: una bufera di vento, nebbia e neve si è abbattuta sul SuperG americano costringendo ... Segnala fanpage.it

Sci, SuperG Beaver Creek: Odermatt sbaglia, Kriechmayr ringrazia e doma la Birds of Prey. Paris ottimo quarto - Sci, Coppa del Mondo maschile, SuperG Beaver Creek: Kriechmayr torna a vincere sulla Birds of Prey. Come scrive sport.virgilio.it

Sci alpino oggi, SuperG maschile a Beaver Creek: a che ora e dove vederla in diretta - Favorito d'obbligo Marco Odermatt, l'Italia riparte dal sesto posto di ieri di Dominik Paris in discesa libera ... Come scrive today.it

Sci:maltempo a Beaver Creek, tante interruzioni e gara a rischio - Con gara partita in ritardo per la nebbia, sulla pista si è poi scatenato soprattutto in quota u ... Segnala sport.quotidiano.net