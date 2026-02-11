Bruciati i cavi di una centralina di scambio sulla ferrovia | probabile sabotaggio

Questa mattina sulla ferrovia è scoppiato un incendio che ha bruciato i cavi di una centralina di scambio. Le forze dell’ordine sono sul posto per le indagini, cercando di capire se si tratta di un gesto isolato o di un sabotaggio. Per ora nessuna ipotesi esclusa.

Potrebbe essere soltanto una bravata, il gesto di un singolo, ma sono in corso le indagini delle forze dell'ordine intervenute sul posto.Nella notte scorsa, fra martedì e mercoledì, la linea ferroviaria Milano-Tirano è stata presa di mira da ignoti: alcuni cavi di una vecchia centralina di.

Nella notte tra lunedì e martedì, qualcuno ha sabotato la linea ferroviaria tra Lecco e Tirano.

Questa mattina, qualcuno ha esploso una molotov contro una centralina lungo la linea ferroviaria Lecco-Tirano.

Lecco, sabotaggio sulla linea ferroviaria delle Olimpiadi: bruciati i cavi della centralina di scambioBlitz notturno sulla Lecco-Colico-Tirano, che porta alla Valtellina sede di gara dei Giochi. Nessuna rivendicazione ma nessun dubbio sull’origine dolosa del danneggiamento, indaga la Dda ... ilgiorno.it

