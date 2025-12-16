L'attenzione dei fan WWE si concentra sui possibili cambiamenti di ruolo di Brock Lesnar in vista di WrestleMania 42. Le recenti indiscrezioni suggeriscono un sorprendente turn da heel a babyface per il wrestler, aprendo nuove prospettive e scenari per lo Show of Shows e il suo futuro nel roster WWE.

© Zonawrestling.net - WWE: Clamoroso turn in vista per Brock Lesnar?

I piani di Brock Lesnar per WrestleMania 42 sono stati rivelati e sembra probabile che la The Beast assumerà un ruolo da babyface nello Show of Shows. Lesnar ha fatto un ritorno a sorpresa nella WWE a SummerSlam ed ha attaccato John Cena prima di sconfiggere facilmente l’ormai ritirato 17 volte campione del mondo a Wrestlepalooza. Trapelato il match di Brock Lesnar a WrestleMania 42. Lesnar è stato un heel sin dal suo ritorno e ha disputato due incontri, tra cui quello vinto contro Cena. Ha anche fatto squadra con T he Vision e Drew McIntyre per sconfiggere CM Punk, Cody Rhodes, Roman Reigns e The Usos nel WarGames a Survivor Series. Zonawrestling.net

