WWE | Brock Lesnar troppo ruthless !?
In vista di WWE Survivor Series del 29 novembre, Brock Lesnar ha fatto un’altra importante apparizione al WWE Monday Night RAW di questa settimana. All’inizio dello show è stato annunciato che The Beast Incarnate è furente e vuole vedersela faccia a faccia con Roman Reigns. Durante la serata, ha avuto modo di scendere (o scivolare, per chi ha visto la sua entrata, ormai meme sui social) verso il ring e ha affrontato Reigns quando il team heel ha iniziato una classica rissa con i babyface. Durante la bagarre, i fan hanno anche visto Lesnar colpire brutalmente Cody Rhodes e CM Punk. Salire sul ring con The Beast Incarnate è sempre terrificante dal momento che fa di tutto per infliggere dolore ai suoi avversari. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
