WWE | Brock Lesnar troppo ruthless !?

Zonawrestling.net | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In vista di WWE Survivor Series del 29 novembre, Brock Lesnar ha fatto un’altra importante apparizione al WWE Monday Night RAW di questa settimana. All’inizio dello show è stato annunciato che The Beast Incarnate è furente e vuole vedersela faccia a faccia con Roman Reigns. Durante la serata, ha avuto modo di scendere (o scivolare, per chi ha visto la sua entrata, ormai meme sui social) verso il ring e ha affrontato Reigns quando il team heel ha iniziato una classica rissa con i babyface. Durante la bagarre, i fan hanno anche visto Lesnar colpire brutalmente Cody Rhodes e CM Punk. Salire sul ring con The Beast Incarnate è sempre terrificante dal momento che fa di tutto per infliggere dolore ai suoi avversari. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

wwe brock lesnar troppo ruthless

© Zonawrestling.net - WWE: Brock Lesnar troppo “ruthless” !?

Scopri altri approfondimenti

wwe brock lesnar troppoWWE rimuove il video del clamoroso errore sul ring di Brock Lesnar - La WWE rimuove un video diventato virale dopo la scivolata di Brock Lesnar durante l'entrata a RAW, scatenando un dibattito tra i fan. Si legge su worldwrestling.it

wwe brock lesnar troppoIl WWE Universe non perdona Brock Lesnar dopo l’errore a Raw - Brock Lesnar è stato sfortunato protagonista di un incidente a Raw e i fan non gli hanno risparmiato qualche presa in giro ... Riporta spaziowrestling.it

wwe brock lesnar troppoGuarda: Gaffe clamorosa di Brock Lesnar durante WWE Raw - Brock Lesnar ha regalato ai fan della WWE uno dei momenti più sorprendenti di quest´anno, facendo il suo sensazionale ritorno sul ring a SummerSlam all´inizio di agosto. Segnala worldwrestling.it

Cerca Video su questo argomento: Wwe Brock Lesnar Troppo