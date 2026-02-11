Britney Spears vende tutto il suo catalogo musicale La cifra? Da capogiro

Britney Spears vende tutto il suo catalogo musicale. La notizia corre veloce: l’ex stella dei primi Duemila decide di mettere in vendita i diritti delle sue canzoni, e la cifra che potrebbe ottenere è da capogiro. Dopo anni di battaglie personali e difficoltà, la cantante si prende una pausa dalla scena e ora si concentra sul suo patrimonio musicale, che potrebbe valere milioni. La decisione sorprende i fan e gli addetti ai lavori, mentre il mercato si chiede quale sarà il prossimo passo di Britney.

Dopo essere stata una protagonista assoluta del panorama musicale internazionale nei primi anni Duemila, Britney Spears è stata costretta a mettere da parte la sua carriera da cantante quando ha dovuto fronteggiare anni estremamente difficili che non hanno travolto solo la sua vita lavorativa, ma anche quella privata e personale. Come è noto, infatti, solo nel 2021 Britney Spears è riuscita a liberarsi della sua tutela legale, durata ben 13 anni: una tutela che aveva dato al padre della cantante il pieno controllo delle sue finanze, delle sue apparizioni e, in generale, della sua vita privata. Tredici anni che Britney Spears ha passato in un inferno personale che ha raccontato nella sua biografia, The woman in me, e che l'hanno portato a prendere le distanze proprio da quell'industria che l'aveva resa la regina indiscussa del pop.

