Britney Spears vende il suo catalogo musicale i diritti passano a Primary Wave

Britney Spears ha venduto i diritti del suo catalogo musicale a Primary Wave. Tra i brani più famosi ci sono ‘…Baby One More Time’ e ‘Oops!…I Did It Again’. La cantante ha deciso di mettere in vendita le canzoni che l’hanno resa famosa, ma non ha ancora rivelato il motivo. La transazione apre una nuova fase nella sua carriera e nei suoi diritti musicali.

NEW YORK – Britney Spears ha venduto a Primary Wave i diritti del suo catalogo musicale, che include brani iconici come '.Baby One More Time' e 'Oops!.I Did It Again'. Lo riportano Tmz e altri media americani. La pop star, che ha 44 anni e nel 2021 è stata liberata da un giudice dalla tutela legale che la teneva assoggetta al padre, avrebbe ottenuto in cambio circa 200 milioni di dollari, secondo le fonti citate da Tmz. La Spears si aggiunge così a un lungo elenco di artisti, tra cui Bruce Springsteen e Bob Dylan, che hanno ceduto i diritti della loro produzione musicale. Primary Wave è una società americana di gestione dei diritti musicali e di investimento nel settore dell'intrattenimento.

